Ohlssons vädjan till V: ”Då har vi en annan spelplan”
Centerpartiets partistyrelse och riksdagsgrupp var inte överens om beslutet att sluta upp bakom Ulf Kristersson som näste statsminister.
– Det har varit väldigt olika meningar. Ett antal av oss har reserverat oss, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl till DN.
Även riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (C) invände mot beslutet och vädjar till Vänsterpartiet att backa.
– Om Vänsterpartiet nu förstår det politiska allvaret i situationen och backar från sina ministerkrav, då har vi en annan spelplan, säger hon till DN.
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