Arkivbild: Centerpartiets Birgitta Ohlsson (C) under Centerpartiets valvaka på Sergel Hub.

Centerpartiets partistyrelse och riksdagsgrupp var inte överens om beslutet att sluta upp bakom Ulf Kristersson som näste statsminister.

– Det har varit väldigt olika meningar. Ett antal av oss har reserverat oss, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl till DN.

Även riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (C) invände mot beslutet och vädjar till Vänsterpartiet att backa.

– Om Vänsterpartiet nu förstår det politiska allvaret i situationen och backar från sina ministerkrav, då har vi en annan spelplan, säger hon till DN.