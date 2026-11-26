Centerkvinnorna: ”Vi är emot det här beslutet”
Centerpartiets kvinnoförbund sågar partiledningens vändning i regeringsfrågan, enligt TV4 Nyheterna.
– Vi är emot det här beslutet, nu är det upp till förtroenderådet och vi kommer göra allt för att inte ta den här vägen, säger ordföranden Mari-Louise Wernersson.
Partistyrelse och riksdagsgrupp beslutade under ett extrainsatt möte på torsdagen att man vill rösta ja till Moderatledaren Ulf Kristersson som statsminister.
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