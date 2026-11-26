Just nu: C kallar till pressträff efter ödesmötet
Centerpartiet har kallat till en pressträff efter det möte som partistyrelse och riksdagsgrupp inledde vid lunchtid, för att fatta beslut om hur man ska rösta på måndag i omröstningen om Ulf Kristersson (M). Det är oklart när pressträffen kommer att hållas.
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