Centerns partiledning tror att den oeniga riksdagsgruppen blir ett mindre problem om man väljer att gå vidare med M-ledarens regeringsalternativ, rapporterar SvD med hänvisning till källor.

Skulle partiledningen släppa in V i regeringen finns det flera ledamöter som hade kunnat bryta partilinjen och rösta rött – och den rödgröna majoriteten har bara två mandats övertag.

Men med den forna Alliansen finns större marginal. Eftersom Sverigedemokraterna lovat att lägga ner sina röster om en borgerlig fyrpartiregering prövas finns en potentiell övervikt på 23 röster, skriver SvD.