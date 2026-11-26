C-topparna har börjat anlända till det blixtinkallade mötet om regeringsfrågan. Birgitta Ohlsson beskriver mötet som ”allvarsfyllt och ödesmättat”.

– Vi ska fatta viktiga beslut om Centerpartiets framtid, säger hon till SVT Nyheter på väg in till mötet.

Partistyrelsen och riksdagsgruppen samlas i ett läge där frågan om att släppa fram M-ledaren Ulf Kristersson som statsminister har splittrat partiet. På måndag väntar en statsministeromröstning.