C:s vägval i regeringsfrågan har skapat en spricka som går ända upp i partistyrelsen. Enligt uppgifter till SvD är en majoritet av styrelsen positiv till eller öppen för en högersväng, men flera partitoppar motsätter sig den.

– Alla alternativ är dåliga nu. Jag är orolig över att vi riskerar att spräcka partiet, säger en C-källa till tidningen.

Av en ljudinspelning från tisdagens stormöte framgår att partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist bara ser två alternativ: att säga ja till Ulf Kristersson eller gå till extraval.