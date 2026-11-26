Infekterat maktbråk i C: ”Vi riskerar att spräcka partiet”
C:s vägval i regeringsfrågan har skapat en spricka som går ända upp i partistyrelsen. Enligt uppgifter till SvD är en majoritet av styrelsen positiv till eller öppen för en högersväng, men flera partitoppar motsätter sig den.
– Alla alternativ är dåliga nu. Jag är orolig över att vi riskerar att spräcka partiet, säger en C-källa till tidningen.
Av en ljudinspelning från tisdagens stormöte framgår att partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist bara ser två alternativ: att säga ja till Ulf Kristersson eller gå till extraval.
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