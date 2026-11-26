Centerpartiet: ”Kommer varken bekräfta eller dementera”
Centerpartiet vill inte kommentera uppgifterna om partistyrelsen och riksdagsgruppen ska ta ställning till regeringsfrågan under ett extrainsatt möte i dag, rapporterar Aftonbladet.
– Vi kommer varken bekräfta eller dementera några uppgifter som florerar, säger Olle Romlin, presstalesperson på Centerpartiet.
På mötet, vars plats ännu är hemlig, väntas partistyrelsen och riksdagsgruppen också besluta om förtroenderådet ska kallas in, rapporterar Expressen.
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