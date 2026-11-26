Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist kommer ut från mötet med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på Högberga gård på Lidingö i början av oktober.

Centerpartiet vill inte kommentera uppgifterna om partistyrelsen och riksdagsgruppen ska ta ställning till regeringsfrågan under ett extrainsatt möte i dag, rapporterar Aftonbladet.

– Vi kommer varken bekräfta eller dementera några uppgifter som florerar, säger Olle Romlin, presstalesperson på Centerpartiet.

På mötet, vars plats ännu är hemlig, väntas partistyrelsen och riksdagsgruppen också besluta om förtroenderådet ska kallas in, rapporterar Expressen.