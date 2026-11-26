Sent på onsdagen nådde de fyra borgerliga partierna en ny överenskommelse och det är denna som Centerpartiet ska ta ställning till under dagens blixtinkallade möte i Gamla stan. Det erfar SVT Nyheter.

Överenskommelsen kommer innebära en ”ny inriktning” från de senaste fyra årens politik, och lägger stort fokus på tillväxt och välfärd.

Inom Moderaterna och de övriga borgerliga partierna räknar man nu med att C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist ska lyckas driva igenom ”högergiren” i partiet, skriver SVT vidare.

Även SvD rapporterar om en så kallad ”politisk plattform” mellan de borgerliga partierna.

Efter C:s vägval väntar nya förhandlingar om den nya regeringen, vilka som blir statsråd och departementsindelning mellan partierna, enligt tidningens uppgifter.

– I slutet av nästa vecka, på fredag, blir det regeringsförklaring och skifteskonselj på slottet och presentation av den nya regeringen, säger källan.