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Hervieu tillsammans med C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist i mars 2026. (Daniel Larsson/SVD/TT)
Kritiken mot Vänsterpartiet

C-topp: V hör inte hemma i nästa regering

Av Patrik Dahlin
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Vänsterpartiet hör inte hemma i nästa regering. Det skriver Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu i en kommentar efter Expressens rapportering om att V-ledamoten Ilona Szatmári Waldau i fjol skickade stödbrev till en terrordömd palestinsk fånge.

Hervieu anser att V saknar ”den ansvarsförmåga som krävs” och hävdar att C är alternativet för väljare som inte vill se några ministrar från vare sig V eller SD.

Efter att V-ledamotens inlägg blev känt har partiet sagt att stödbrevet var en del av en kampanj till stöd för palestinska fångar, och att den förening som försåg V med information om fångarna brustit.

V rensar nu bort andra inlägg från samma kampanj
Expressen
Avslöjades i en ledartext av Sofie Löwenmark
Expressen
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Kritiken mot VänsterpartietHannes HervieuVänsterpartietCenterpartiet