C-topp: V hör inte hemma i nästa regering

Vänsterpartiet hör inte hemma i nästa regering. Det skriver Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu i en kommentar efter Expressens rapportering om att V-ledamoten Ilona Szatmári Waldau i fjol skickade stödbrev till en terrordömd palestinsk fånge.

Hervieu anser att V saknar ”den ansvarsförmåga som krävs” och hävdar att C är alternativet för väljare som inte vill se några ministrar från vare sig V eller SD.

Efter att V-ledamotens inlägg blev känt har partiet sagt att stödbrevet var en del av en kampanj till stöd för palestinska fångar, och att den förening som försåg V med information om fångarna brustit.