V-ledamot skrev stödbrev till terrordömd palestinier
Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau skrev i december 2025 ett brev till stöd för en palestinsk fånge som fängslats för att ha beordrat terrorbombningar i Israel, skriver Expressen.
V:s partisekreterare Maria Forsberg säger att det var en del av en kampanj där stödbrev skickades till palestinska fångar, och att det var föreningen Palestinska riksförbundet som försåg V med information om fångarna.
Ett krav, enligt Forsberg, var att fångarna inte skulle ha ”människors liv på sitt samvete”.
– Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt.
Eftersom partiet inte gjort någon egen faktakoll ska andra publiceringar i samma kampanj tas ner.
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