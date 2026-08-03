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Vänsterpartiets Ilona Szatmári Waldau, arkivbild från 2025. (Christine Olsson/TT)
Kritiken mot Vänsterpartiet

V-ledamot skrev stödbrev till terrordömd palestinier

Av Patrik Dahlin
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Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau skrev i december 2025 ett brev till stöd för en palestinsk fånge som fängslats för att ha beordrat terrorbombningar i Israel, skriver Expressen.

V:s partisekreterare Maria Forsberg säger att det var en del av en kampanj där stödbrev skickades till palestinska fångar, och att det var föreningen Palestinska riksförbundet som försåg V med information om fångarna.

Ett krav, enligt Forsberg, var att fångarna inte skulle ha ”människors liv på sitt samvete”.

– Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt.

Eftersom partiet inte gjort någon egen faktakoll ska andra publiceringar i samma kampanj tas ner.

Säger samtidigt att det israeliska rättssystemet inte är rättssäkert
Expressen
Avslöjades i en ledartext av Sofie Löwenmark
Expressen
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