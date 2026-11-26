C-toppen rasar: ”Det känns nästan lite kuppartat”
Centerpartiledningens beslut att sluta upp bakom Ulf Kristersson (M) som statsminister river upp starka känslor i partiet. En av de centerpolitiker som är upprörd är Jonas Naddebo, ordförande för C i Stockholm och ombud i det förtroenderåd som ska rösta om högersvängen på söndag.
– Det känns nästan lite kuppartat, och det gör mig väldigt ledsen, säger han till P4 Stockholm.
Naddebo säger att han befarar att C kommer att bli ”ett femte Tidöparti”.
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