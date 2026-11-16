Ska man sitta i regering tillsammans måste man i grunden kunna lita på varandra – även när ”det skiter sig som mest”, säger den centerpartistiske riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen i en intervju med Dagens Nyheter.

– Utmaningen med Vänsterpartiet är att vi aldrig haft någon dejtingfas. De vill direkt in till äktenskap. Men man kanske behöver förlova sig först.

Han menar att V, till skillnad från MP och S, ”hoppat in och ur förhandlingarna”.

Han jämför med SD, som gick med på att agera stödparti under fyra år för att visa de övriga Tidöpartierna att de var att lita på. Då, menar han, är man i ett annat läge nästa val.