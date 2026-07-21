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Mark Carney och Donald Trump följde VM-finalen från samma loge. Här talar Carney med USA:s första dam Melania Trump. (Frank Gunn /AP/TT / AP)
Tullkrisen Trumps tullpolitik

Carney om tullhotet: Vi har bara svarat med samma mynt

Av Marcus Lindén
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Kanadas premiärminister Mark Carney kommenterar nu Donald Trumps nya 50-procentiga tullhot. Han konstaterar att det var USA som först bröt mot frihandelsavtalet och började tullkriget, bland annat mot fordonssektorn.

”Kanada har, vilket är dess fulla rätt, bara svarat med motsvarande åtgärder”, skriver Carney på X.

Premiärministern nämner inte huruvida man planerar hämndtullar eller kan tänka sig att slopa några åtgärder. Däremot skriver Carney att Kanada förespråkar frihandel, att tullarna gör det dyrare på båda sidor om gränsen och att han är redo att samtala fram en lösning med USA.

Läs hela uttalandet här
x.com
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