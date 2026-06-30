ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Castellum i miljardaffär med Alecta – aktien stiger

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Fastighetsbolaget Castellum säljer två kontorsfastigheter i Stockholm till pensionsjätten Alecta i en affär värd 5 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastighetsbolaget uppger att ett stort antal bolag visat intresse för fastigheterna.

– Det är två moderna och väldigt fina fastigheter i mycket bra lägen i Stockholm. Vår bedömning är dock att dessa fastigheter inte kommer att ge tillräckligt hög avkastning för oss i förhållande till det pris vi nu erhåller, varför vi väljer att sälja, säger vd Pål Ahlsén i en kommentar.

Transaktionen väntas ge en resultateffekt på omkring 700 miljoner kronor.

Aktien stiger över 3 procent på beskedet.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket
www.mfn.se
Sålde i förra veckan det skånska beståndet till Wihlborgs för 13,3 miljarder kronor
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Annons
Sänk din bolåneränta direkt utan förhandling — nya kunder hos Hypoteket får 0,25 % extra rabatt
Hypoteket
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen