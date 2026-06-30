Castellum i miljardaffär med Alecta – aktien stiger

Fastighetsbolaget Castellum säljer två kontorsfastigheter i Stockholm till pensionsjätten Alecta i en affär värd 5 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastighetsbolaget uppger att ett stort antal bolag visat intresse för fastigheterna.

– Det är två moderna och väldigt fina fastigheter i mycket bra lägen i Stockholm. Vår bedömning är dock att dessa fastigheter inte kommer att ge tillräckligt hög avkastning för oss i förhållande till det pris vi nu erhåller, varför vi väljer att sälja, säger vd Pål Ahlsén i en kommentar.

Transaktionen väntas ge en resultateffekt på omkring 700 miljoner kronor.

Aktien stiger över 3 procent på beskedet.