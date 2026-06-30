Castellums vd: Bättre nu att vara säljare än köpare

I den nuvarande lågräntemiljön med mycket pengar i omlopp och bra drag på transaktionsmarknaden är det bättre att vara säljare än köpare. Det säger Castellums vd Pål Ahlsén till EFN, efter att fastighetsbolaget på tisdagen dragit till med sin andra storförsäljning på drygt en vecka.

– Det kan säkert se annorlunda ut om ett år. Då kanske vi pratar om en stor affär åt andra hållet. Men just nu ser vi fler möjligheter på försäljningssidan än på inköpssidan, säger han.

I förra veckan sålde Castellum fastigheter i Skåne för cirka 13 miljarder kronor till en mindre förlust. Åtgärderna är dock ”ingen nedmontering” av Castellum som fastighetsbolag, försäkrar Ahlsén.