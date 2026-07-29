Centerpartiet: Gör om Strandvägen till en park

För att komma åt problemet med nattlig streetracing bör allén Strandvägen, en av Stockholms mest exklusiva gator, göras om till en park. Det föreslår Centerpartiet enligt SvD.

– I dag är det väldigt mycket asfaltsyta och trafikyta på Strandvägen. Det är det som gör att det är så inbjudande till streetracing, säger Svante Linusson (C), gruppledare i trafiknämnden.

Enligt C-förslaget ska all fordonstrafik flyttas till sidan närmast husen, med en körbana åt varje håll. Även cykel- och spårvägstrafiken ska flyttas längre från kajen och ge plats åt grönområden, restauranger och kaféer.