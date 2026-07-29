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Strandvägen. (Caisa Rasmussen/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Lokalvalen i Stockholm

Centerpartiet: Gör om Strandvägen till en park

Av Joel Malmén
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För att komma åt problemet med nattlig streetracing bör allén Strandvägen, en av Stockholms mest exklusiva gator, göras om till en park. Det föreslår Centerpartiet enligt SvD.

– I dag är det väldigt mycket asfaltsyta och trafikyta på Strandvägen. Det är det som gör att det är så inbjudande till streetracing, säger Svante Linusson (C), gruppledare i trafiknämnden.

Enligt C-förslaget ska all fordonstrafik flyttas till sidan närmast husen, med en körbana åt varje håll. Även cykel- och spårvägstrafiken ska flyttas längre från kajen och ge plats åt grönområden, restauranger och kaféer.

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bakgrund
 
Strandvägen
Wikipedia (sv)
Strandvägen är en gata på Östermalm i Stockholms innerstad, med sträckning från Nybroplan i väst till Oxenstiernsgatan och Dag Hammarskjölds väg i öst. Gatan är en trädplanterad boulevard och esplanad som består till stor del av stenhus från sekelskiftet 1900. Gatan är cirka 1,3 km meter lång och har en kajpromenad vid Ladugårdslandsviken och Djurgårdsbrunnsviken som heter Strandvägskajen.
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