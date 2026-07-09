SD vill växa i Stockholms kommun: ”Mer socialpolitik”
Sverigedemokraterna blev fjärde störst i kommunvalet i Stockholm 2022, med endast 8 procent av stödet, och har som ambition att växa i höstens val. Nyckeln är ett annat tilltal och ett annat politiskt fokus än på landsbygden, skriver Dagens Nyheter.
– Här måste vi prata mer socialpolitik, säger gruppledaren Gabriel Kroon till tidningen.
I Stockholm går SD till val på att skydda grönområden, att bekämpa otrygghet med nya ordningsvakter och att förbättra språkkunskapen i förskolan.
I riksdagsvalet 2022 fick Sverigedemokraterna över 20 procent av rösterna, vilket gjorde dem till näst största parti.
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