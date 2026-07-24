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Arkivbild. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Lokalvalen i Stockholm

M och SD vill ha fler vakter – men SL är nöjda

Av Hannah Gustafsson
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Moderaterna och Sverigedemokraterna i Stockholm vill se fler ordningsvakter i tunnelbanan och på gatorna, skriver Dagens Nyheter.

SD vill lägga 215 miljoner på att ersätta trygghetsvärdar med ordningsvakter och utöka befogenheterna så de kan utföra biljettkontroller. M vill anlita 20 nya ordningsvaktspatruller och avsätta 10 miljoner för att ge SL ett större samordningsansvar.

Men SL menar att man inte ser ett behov av fler vakter utan har de resurser man behöver.

– Man måste förstå att SL är en politiskt styrd verksamhet och arbetar inom de uppdrag och de resurser som politiken ger dem. Vi vill höja ambitionsnivån från dagens nivå, säger Axel Conradi (M), gruppledare i Region Stockholm.

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