Flera partier öppnar för öl dygnet runt i Stockholm

Fotbolls-supportrar på plats för att se Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM mot Tunisien på nattklubben Trädgården.

Oslo har redan öppnat för det, och nu är flera partier i Stockholm positiva till att tillåta alkoholservering dygnet runt. Det rapporterar TV4.

MP, M, KD, L och C är alla för att permanenta de utökade serveringstillstånd i huvudstaden som infördes i samband med fotbolls-VM. MP betonar dock att tillstånd främst bör kunna beviljas i särskilda fall, exempelvis vid festivaler, skriver DN.

Socialdemokraterna är däremot skeptiska.

”Jag tror inte att det i närtid kommer vara aktuellt med nya undantag. Redan i dag kan du söka tillstånd mellan 11:00-05:00 och det finns nästan aldrig annat behov”, skriver Stockholms social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S) till TV4.