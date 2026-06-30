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Centrum för rättvisa, arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fallet "Elsa"

Centrum för rättvisa: ”Oacceptabelt”

Av Hannah Gustafsson
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Centrum för rättvisa är kritisk till att nioåriga ”Elsa” inte fick komma hem igen förrän fallet uppmärksammades i media och sedan socialnämnden. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande.

– Domstolarna har svikit Elsa. De har utsatt henne för några av de mest traumatiska ingreppen som lagboken tillåter, helt i onödan och utan tydlig motivering. Det är fullständigt oacceptabelt, säger Alexandra Loyd, biträdande chef på Centrum för rättvisa.

Hon säger att förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg misslyckats med att granska myndigheterna med ett kritiskt förhållningssätt och att skydda den enskildes rättigheter.

Centrum för rättvisa hjälper nu föräldrarna att JO-anmäla domstolarna för hanteringen av deras dotter.

”Elsa” tvångsomhändertogs och hölls isolerad från sina föräldrar i åtta månader
tv+text · Sveriges Television
”Elsa” fick komma hem igen under våren efter ett beslut från socialnämnden i Örebro
www.tv4.se
Domstolarna gjorde inte en självständig bedömning, enligt Centrum för rättvisa
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Kaliber granskade fallet med ”Elsa” (10 december 2025)
podd · Sveriges Radio
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