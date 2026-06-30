Centrum för rättvisa: ”Oacceptabelt”
Centrum för rättvisa är kritisk till att nioåriga ”Elsa” inte fick komma hem igen förrän fallet uppmärksammades i media och sedan socialnämnden. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande.
– Domstolarna har svikit Elsa. De har utsatt henne för några av de mest traumatiska ingreppen som lagboken tillåter, helt i onödan och utan tydlig motivering. Det är fullständigt oacceptabelt, säger Alexandra Loyd, biträdande chef på Centrum för rättvisa.
Hon säger att förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg misslyckats med att granska myndigheterna med ett kritiskt förhållningssätt och att skydda den enskildes rättigheter.
Centrum för rättvisa hjälper nu föräldrarna att JO-anmäla domstolarna för hanteringen av deras dotter.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen