Centrum för rättvisa: ”Oacceptabelt”

Centrum för rättvisa är kritisk till att nioåriga ”Elsa” inte fick komma hem igen förrän fallet uppmärksammades i media och sedan socialnämnden. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande.

– Domstolarna har svikit Elsa. De har utsatt henne för några av de mest traumatiska ingreppen som lagboken tillåter, helt i onödan och utan tydlig motivering. Det är fullständigt oacceptabelt, säger Alexandra Loyd, biträdande chef på Centrum för rättvisa.

Hon säger att förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg misslyckats med att granska myndigheterna med ett kritiskt förhållningssätt och att skydda den enskildes rättigheter.

Centrum för rättvisa hjälper nu föräldrarna att JO-anmäla domstolarna för hanteringen av deras dotter.