Chef i Göteborgs stad rev ner SD:s valaffisch: ”Beklagar”

En chef inom socialförvaltningen i Göteborgs stad rev ner Sverigedemokraternas valaffischer och lade upp händelsen på sociala medier, rapporterar GP.

I en kommentar till tidningen säger chefen att hon agerat utifrån information från länsstyrelsen om att affischerna bara får sitta uppe mellan 16 augusti och 20 september, något som inte gäller i bostadsområden då reglerna sätts av kommunen.

”I efterhand har jag blivit uppmärksammad på att Mölndal har andra regler. Jag kan bara beklaga detta.”

SD har hittills fått affischerna vandaliserade på flera håll i Sverige, bland annat i Norrtälje och på Gotland.