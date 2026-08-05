ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sverigedemokraternas valaffischer. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Chef i Göteborgs stad rev ner SD:s valaffisch: ”Beklagar”

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

En chef inom socialförvaltningen i Göteborgs stad rev ner Sverigedemokraternas valaffischer och lade upp händelsen på sociala medier, rapporterar GP.

I en kommentar till tidningen säger chefen att hon agerat utifrån information från länsstyrelsen om att affischerna bara får sitta uppe mellan 16 augusti och 20 september, något som inte gäller i bostadsområden då reglerna sätts av kommunen.

”I efterhand har jag blivit uppmärksammad på att Mölndal har andra regler. Jag kan bara beklaga detta.”

SD har hittills fått affischerna vandaliserade på flera håll i Sverige, bland annat i Norrtälje och på Gotland.

SD i Göteborg har polisanmält chefen för skadegörelse
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Jimmie Åkesson fick Hitler-mustasch på affisch (22 juli)
radio+text · Sveriges Radio
SD efterlyste personer på sparkcyklar i Stockholm efter nedrivna affischer (14 juli)
Expressen
Nedrivna affischer i Norrtälje har polisanmälts (16 juli)
www.norrteljetidning.se
Annons
Boka sista minuten-hotell i Sverige — från 980 kr/natt med frukost
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen