S fick lokal vandaliserad – möttes av hat på sociala medier

Efter att Socialdemokraterna i Sölvesborg i Blekinge fått sina lokaler vandaliserade har de fått ta emot en stor mängd hatkommentarer på sociala medier. Det rapporterar Ekot.

– Väldigt många hatiska kommentarer. Väldigt många. Det är kräkemojis och mycket annan skit, säger Birgit Birgersson Brorsson (S).

En man sitter häktad misstänkt för att ha krossat fönstren och försökt tända eld på lokalen förra veckan. Han ska också ha ropat nazistiska slagord.

Enligt Brottsförebyggande rådet har antalet brott mot politiker inte blivit fler över tid, men myndigheten menar att det fortfarande är ett allvarligt problem.