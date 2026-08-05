S vill vända regeringens ”slöseri” av skattepengar

Socialdemokraterna planerar att spara 75 till 95 miljarder kronor om de vinner valet, säger partiets ekonomiska talesperson Mikael Damberg på en pressträff.

De vill fokusera på fyra områden: stoppa vinstjakten i välfärden, strypa den kriminella ekonomin, städa upp i den offentliga upphandlingen och frigöra resurser i välfärden.

– Men vi tror inte heller att det här är jätteenkelt och tror att det här går att göra under två års tid, säger Damberg.

Han menar att regeringen har ”slösat” med skattepengarna de senaste fyra åren och att deras ändringar ska kunna vända ekonomin.