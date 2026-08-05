L: Frågan om skolan är viktigare än klimatet
Skolan är en viktigare fråga för Liberalerna än klimatet, säger Simona Mohamsson när hon frågas ut i Morgon i P1.
Vid valet 2022 beskrevs klimatet som en ödesfråga i partiets valmanifest, enligt Sveriges Radio. Men den formuleringen finns inte kvar inför årets val.
– Det är en väldigt viktig fråga, men utgångspunkten för mig är att varje dag kämpa för skolfrågan.
L:s viktigaste klimatpolitiska fråga handlar om att snabba upp elektrifieringen i Sverige genom bland annat kärnkraft. När det gäller EU:s klimatmål till 2030 säger Mohamsson att hon fortfarande har en ambition att nå dit, men framförallt siktar på nettonollmålet 2040.
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