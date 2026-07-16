Chipjätten: ”Vår övertygelse om AI-trenden är stark”
Taiwanesiska TSMC, som är världens största kontraktstillverkare av chip, redovisar en högre vinst än väntat i det andra kvartalet. Jämfört med för ett år sedan rusade nettovinsten med närmare 78 procent.
Nu höjer bolaget sina prognoser för 2026. Finanschefen Wendell Huang säger i en kommentar att han är övertygad om att investeringar kopplade till AI kommer att fortsätta att växa, enligt Bloomberg.
– Vår övertygelse om AI som en långsiktig megatrend är mycket stark, säger han.
TSMC är underleverantör till techjättar som Nvidia och Apple.
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