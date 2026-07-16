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Arkivbild: TSMC-byggnad i Taiwan. (Daniel Ceng /AP/TT / AP)
Chipkampen

Chipjätten: ”Vår övertygelse om AI-trenden är stark”

Av Tomas Ekelund
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Taiwanesiska TSMC, som är världens största kontraktstillverkare av chip, redovisar en högre vinst än väntat i det andra kvartalet. Jämfört med för ett år sedan rusade nettovinsten med närmare 78 procent.

Nu höjer bolaget sina prognoser för 2026. Finanschefen Wendell Huang säger i en kommentar att han är övertygad om att investeringar kopplade till AI kommer att fortsätta att växa, enligt Bloomberg.

– Vår övertygelse om AI som en långsiktig megatrend är mycket stark, säger han.

TSMC är underleverantör till techjättar som Nvidia och Apple.

Redovisade ett nettoresultat på 707 miljarder taiwanesiska dollar
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Väntat var 624 miljarder taiwanesiska dollar
Direkt  · Ofta betalvägg
Halvledarbjässen höjer prognosen
TT
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