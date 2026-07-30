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George Clooney. (AP/TT)
Storbranden utanför Bordeaux

Clooney evakuerad: ”Vet inte om vårt hem klarar sig”

Av Patrik Dahlin
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Hollywood-stjärnan George Clooney är en av tiotusentals personer i Frankrike som har tvingats evakuera när skogsbränderna rasar i landet.

”Just nu vet vi inte om vårt vackra hem klarar sig genom den här fruktansvärda stunden”, skriver han i ett brev till stadens borgmästare enligt People.

Han skriver att familjen älskar det som blivit deras hemort, och att de är fast beslutna att vara med och bygga upp Brignoles igen.

Clooney, hans fru och två barn blev franska medborgare i slutet av 2025.

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