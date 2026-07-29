Brist och prisökningar på vin efter sommarens bränder

Efter sommarens bränder kommer det bli svårare att hitta vin från vissa distrikt som exempelvis Bordeaux i Frankrike. Det säger Sprit- och vinleverantörsföreningens vd Elisabeth Due till TT.

De stora bränderna har förstört äldre vinrankor som är svåra att ersätta och brist på vin kommer märkas om några år. Redan nu kan priserna på vin stiga.

– Vi kan nog förvänta oss en prisökning på omkring 15 procent för dessa viner, säger Elisabeth Due.