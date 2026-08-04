Hundratals bomber hittades efter bränder i fransk by
Omkring 400 bomber från andra världskriget har hittats i den franska byn Le Porge efter skogsbränderna, uppger lokala myndigheter enligt franska medier.
De upptäcktes när boende började höra höga smällar, som först troddes vara exploderande gasflaskor. Över 100 explosioner hördes under brändernas andra natt.
– Vi vet inte riktigt varför de är här, vi tror att de bara övergavs, säger brandchefen Thomas Mimiague till AFP.
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