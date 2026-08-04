ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ett hus som brunnit i Le Porge i sydvästra Frankrike. (Nicolas Garriga /AP/TT / AP)
Storbranden utanför Bordeaux

Hundratals bomber hittades efter bränder i fransk by

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Omkring 400 bomber från andra världskriget har hittats i den franska byn Le Porge efter skogsbränderna, uppger lokala myndigheter enligt franska medier.

De upptäcktes när boende började höra höga smällar, som först troddes vara exploderande gasflaskor. Över 100 explosioner hördes under brändernas andra natt.

– Vi vet inte riktigt varför de är här, vi tror att de bara övergavs, säger brandchefen Thomas Mimiague till AFP.

Bomberna var både franska och tyska
AFP  · Ofta betalvägg
Borgmästaren: ”Det lät som att det var krig” (franska)
www.franceinfo.fr
Bostadsområden spärrades av (franska)
www.ouest-france.fr
Över 42 000 hektar mark brann i sydvästra Frankrike
BBC
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen