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Tusentals brandmän har turats om att bekämpa elden. (Bob Edme / AP)
Storbranden utanför Bordeaux

Storbranden i södra Frankrike slutligen under kontroll

Av Daniel Persson
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Skogsbranden utanför Bordeaux är nu under kontroll, uppger den franske ministern Laurent Nunez, enligt AFP.

Eldsvådan som startade i regionen Gironde i mitten av förra veckan växte snabbt till att bli den största i Frankrike sedan 1949. Runt en kvarts miljon invånare evakuerades och eldsvådan befarades ett tag hota storstaden Bordeaux.

Tusentals brandmän, militär och resurser från andra EU-länder har tillsammans bekämpat lågorna.

– Även om eldsvådan inte längre sprider sig, är den fortfarande aktiv i vissa områden, vilket gör att alla evakuerade ännu inte kan återvända, säger Nunez, enligt lokaltidningen Sudouest.

198 000 evakuerade människor har dock redan kunnat återvända hem. Branden fortsätter i Le Porge och Lacanau.

Eldsvådan började för tio dagar sedan
AFP  · Ofta betalvägg
Många verksamheter har drabbats hårt av storbranden (på franska)
www.sudouest.fr
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