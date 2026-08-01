Storbranden i södra Frankrike slutligen under kontroll

Tusentals brandmän har turats om att bekämpa elden.

Skogsbranden utanför Bordeaux är nu under kontroll, uppger den franske ministern Laurent Nunez, enligt AFP.

Eldsvådan som startade i regionen Gironde i mitten av förra veckan växte snabbt till att bli den största i Frankrike sedan 1949. Runt en kvarts miljon invånare evakuerades och eldsvådan befarades ett tag hota storstaden Bordeaux.

Tusentals brandmän, militär och resurser från andra EU-länder har tillsammans bekämpat lågorna.

– Även om eldsvådan inte längre sprider sig, är den fortfarande aktiv i vissa områden, vilket gör att alla evakuerade ännu inte kan återvända, säger Nunez, enligt lokaltidningen Sudouest.

198 000 evakuerade människor har dock redan kunnat återvända hem. Branden fortsätter i Le Porge och Lacanau.