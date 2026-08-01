Storbranden i södra Frankrike slutligen under kontroll
Skogsbranden utanför Bordeaux är nu under kontroll, uppger den franske ministern Laurent Nunez, enligt AFP.
Eldsvådan som startade i regionen Gironde i mitten av förra veckan växte snabbt till att bli den största i Frankrike sedan 1949. Runt en kvarts miljon invånare evakuerades och eldsvådan befarades ett tag hota storstaden Bordeaux.
Tusentals brandmän, militär och resurser från andra EU-länder har tillsammans bekämpat lågorna.
– Även om eldsvådan inte längre sprider sig, är den fortfarande aktiv i vissa områden, vilket gör att alla evakuerade ännu inte kan återvända, säger Nunez, enligt lokaltidningen Sudouest.
198 000 evakuerade människor har dock redan kunnat återvända hem. Branden fortsätter i Le Porge och Lacanau.
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