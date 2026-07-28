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Bilder från bränderna i Spanien och Frankrike. (AP)
Storbranden utanför Bordeaux

Tuff kamp mot lågorna – se bilderna från frontlinjen

Av Patrik Dahlin
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Brandmän i både Frankrike och Spanien gör allt i sin makt för att få kontroll på skogsbränderna.

Många sliter under långa skift och riskerar sitt liv på jobbet. Bara i Frankrike har 93 brandmän skadats.

Nyhetsbyrån AP har följt brandbekämpningen på plats. Se ett urval av deras bilder nedan.

Elden rasar i Ávila i Spanien

(Manu Fernandez /AP/TT / AP)

Spanska brandmän kastar ut slangar

(Manu Fernandez /AP/TT)

Försök att begränsa branden i franska Ares

(Baz Ratner /AP/TT)

Nödvändig vila i Guadalajara i Spanien

(Manu Fernandez /AP/TT)

Vattenpaus utanför Bordeaux...

(Emma Da Silva /AP/TT)

...där landets värsta brand rasar

Two firefighters work to suppress a fire near Lacanau, as wildfires rage outside Bordeaux, France, Monday, July 27, 2026. (AP Photo/Baz Ratner) VLM161 (Baz Ratner /AP/TT)

Hårt arbete utanför Madrid

(Manu Fernandez /AP/TT)

Brand i Ávila vattenbombas...

(Manu Fernandez /AP/TT)

... och här i Cap-Ferret

(Caroline Blumberg /AP/TT)

Ibland krävs andra verktyg än vatten

(Emma Da Silva /AP/TT)

Stigande rök sett från helikopter

(Baz Ratner /AP/TT)

Fordonen står uppradade i Lacanau

(Emma Da Silva /AP/TT)
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