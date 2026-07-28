Tuff kamp mot lågorna – se bilderna från frontlinjen
Brandmän i både Frankrike och Spanien gör allt i sin makt för att få kontroll på skogsbränderna.
Många sliter under långa skift och riskerar sitt liv på jobbet. Bara i Frankrike har 93 brandmän skadats.
Nyhetsbyrån AP har följt brandbekämpningen på plats. Se ett urval av deras bilder nedan.
Elden rasar i Ávila i Spanien
Spanska brandmän kastar ut slangar
Försök att begränsa branden i franska Ares
Nödvändig vila i Guadalajara i Spanien
Vattenpaus utanför Bordeaux...
...där landets värsta brand rasar
Hårt arbete utanför Madrid
Brand i Ávila vattenbombas...
... och här i Cap-Ferret
Ibland krävs andra verktyg än vatten
Stigande rök sett från helikopter
Fordonen står uppradade i Lacanau
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