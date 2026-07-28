Tuff kamp mot lågorna – se bilderna från frontlinjen

Bilder från bränderna i Spanien och Frankrike.

Brandmän i både Frankrike och Spanien gör allt i sin makt för att få kontroll på skogsbränderna.

Många sliter under långa skift och riskerar sitt liv på jobbet. Bara i Frankrike har 93 brandmän skadats.

Nyhetsbyrån AP har följt brandbekämpningen på plats. Se ett urval av deras bilder nedan.