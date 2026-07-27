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Macron på plats i regionen, 27 juli. (KENZO TRIBOUILLARD /AP/TT / AP)
Storbranden utanför Bordeaux

Macron: Värsta utmaningen sedan andra världskriget

Av Patrik Dahlin
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Skogsbränderna är den största utmaningen för Frankrike sedan andra världskriget, säger president Emmanuel Macron enligt The Telegraph.

Presidenten besökte brandhärjade Gironde-regionen på måndagen och varnade för att det kommer ta tid att bekämpa bränderna. Senare i veckan talar prognosen för att en ny värmebölja är på väg in, med temperaturer på upp mot 40 grader.

– Vi måste vara realistiska. De kommande veckorna kommer att bli tuffa.

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TT
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