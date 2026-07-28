Lugnare natt i Frankrike – höga temperaturer oroar

Natten blev lugnare och storbranden utanför Bordeaux är ”fortsatt stabiliserad”.

”Det brända området har inte förändrats”, står det i en uppdatering från lokala myndigheter på tisdagsmorgonen, enligt franska medier.

Ett orosmoln är att temperaturen väntas nå 33 till 35 grader i dag. I en intervju med Libération beskriver experten Jonathan Lenoir det som ”en perfekt cocktail” för att bränderna ska ta fart igen. Men Le Figaro påminner om att hetta i sig självt inte räcker för att förklara att en brand blossar upp. Andra omständigheter som luftfuktighet, vegetation och vind kan spela ännu större roll.

I går besökte Emmanuel Macron området.

– De kommande veckorna kommer att bli svåra och vi måste hålla ut, sa han.