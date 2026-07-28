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Brandsläckning utanför Bordeaux på måndagen. (Baz Ratner /AP/TT / AP)
Storbranden utanför Bordeaux

Lugnare natt i Frankrike – höga temperaturer oroar

Av Marcus Lindén
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Natten blev lugnare och storbranden utanför Bordeaux är ”fortsatt stabiliserad”.

”Det brända området har inte förändrats”, står det i en uppdatering från lokala myndigheter på tisdagsmorgonen, enligt franska medier.

Ett orosmoln är att temperaturen väntas nå 33 till 35 grader i dag. I en intervju med Libération beskriver experten Jonathan Lenoir det som ”en perfekt cocktail” för att bränderna ska ta fart igen. Men Le Figaro påminner om att hetta i sig självt inte räcker för att förklara att en brand blossar upp. Andra omständigheter som luftfuktighet, vegetation och vind kan spela ännu större roll.

I går besökte Emmanuel Macron området.

– De kommande veckorna kommer att bli svåra och vi måste hålla ut, sa han.

Omni förklararDärför är gränsen mellan skog och stad så farlig vid brand

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RTL (franska)
live · www.rtl.fr
BFM TV (franska)
live · www.bfmtv.com
Libération (franska)
live · www.liberation.fr
Le Figaro (franska)
live · www.lefigaro.fr
BBC
live · BBC

Läs mer

Macrons varning: ”Veckorna som kommer blir tuffa”
www.thelocal.fr
Brandmännen har skapat stora brandgator för att stoppa lågorna (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Därför brinner just de här bränderna så bra
www.franceinfo.fr
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