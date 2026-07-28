Analys: Nu kanske klimatet blir en trendig fråga igen

Två personer blickar ut över eldinfernot som drabbat Gironde i sydvästra Frankrike. Arkivbild från tidigare i juli.

Att brandläget i Frankrike stabiliserades under natten mot tisdagen betyder inte att faran är över, skriver Jeanne Sénéchel i en analys i Le Figaro. Hon tror dock att det är betydelsefullt för de tusentals personer som kämpar i lågorna.

”Efter flera dagars kamp har brandmännen fått ett tillfälligt andrum”.

Hon skriver att det är effekten av en rad faktorer, bland annat gynnsammare väder i form av lägre temperaturer, lätt regn och fuktigare luft. I veckan är det däremot dags för en ny värmebölja.

I en chatt med tidningen Le Parisiens läsare ifrågasätter en person varför det inte talas mer om klimatfrågan i rapporteringen om bränderna. Klimatreportern Frédéric Mouchon skriver att otaliga rapporter pekar ut sambandet mellan människors utsläpp och extremväder, men att andra frågor stått högre upp på agendan på senare år.

”Som om frågan hade fallit ur modet.”

Mouchon tror dock att det kan vara på väg att ändras efter sommarens bränder.

Aftonbladets Jonathan Jeppson befarar att världen står inför ännu värre brandkatastrofer, som en följd av att väderfenomenet El Niño tros bli ovanligt starkt i år.

”Risken finns att de nu pågående bränderna bleknar i jämförelse.”