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Pierluigi Collina/Raphael Claus visar det röda kortet. (TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Collina försvarar domaren efter kritiken från Trump

Av Anders Hovne
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Fifas domarchef, den tidigare toppdomaren Pierluigi Collina, försvarar den brasilianska domaren Raphael Claus, efter att Donald Trump kallat honom ”väldigt suspekt”, rapporterar Reuters.

– Han är en erfaren och högt respekterad domare, och vi har fortsatt fullt förtroende för honom, säger Collina i ett uttalande.

Claus valde att visa ut USA:s stjärnspelare Folarin Balogun i sextondelsfinalen mot Bosnien-Herzegovina. Fifa beslutade senare att skjuta upp den påföljande avstängningen efter påtryckningar från Trump, ett beslut som fått hård kritik.

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