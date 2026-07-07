Collina försvarar domaren efter kritiken från Trump
Fifas domarchef, den tidigare toppdomaren Pierluigi Collina, försvarar den brasilianska domaren Raphael Claus, efter att Donald Trump kallat honom ”väldigt suspekt”, rapporterar Reuters.
– Han är en erfaren och högt respekterad domare, och vi har fortsatt fullt förtroende för honom, säger Collina i ett uttalande.
Claus valde att visa ut USA:s stjärnspelare Folarin Balogun i sextondelsfinalen mot Bosnien-Herzegovina. Fifa beslutade senare att skjuta upp den påföljande avstängningen efter påtryckningar från Trump, ett beslut som fått hård kritik.
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