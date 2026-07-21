Colombias och Perus nya ledare lockar investerare
Investerare söker sig till Colombia och Peru sedan de nyvalda presidenterna signalerat att de tänker omsätta sin marknadsvänliga politik i praktiken, skriver Bloomberg.
Colombias Abelardo de la Espriella och Perus Keiko Fujimori har båda agerat snabbt för att dämpa oron kring ländernas statsfinanser.
– Det här är definitivt positiva besked ur obligationsägarnas perspektiv, säger Jared Lou, portföljförvaltare på kapitalförvaltaren William Blair.
Sedan de la Espriellas valseger har colombianska statsobligationer stigit nära 10 procent – bäst i Latinamerika. Samtidigt har den colombianska peson och den peruanska solen stärkts kraftigt efter högerkandidaternas valsegrar.
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