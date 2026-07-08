IMF sänker prognosen för globala tillväxten efter kriget

Internationella valutafonden IMF skriver ner prognosen för den globala tillväxten i år till 3,0 procent, samtidigt som inflationen skrivs upp till 4,7 procent. I sin nya rapport konstaterar IMF att två krafter verkar mot varandra: kriget i Mellanöstern och AI-boomen.

”Den globala ekonomin som helhet har hittills klarat krigschocken bättre än befarat”, skriver valutanfonden.

Samtidigt ser många länder i framför allt Asien positiva effekter av att vara en del av leveranskedjan i AI-satsningarna.