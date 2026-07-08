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IMF-chefen Kristalina Georgieva. Arkivbild. (Jose Luis Magana /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenLäget i världsekonomin

IMF sänker prognosen för globala tillväxten efter kriget

Av Andreas Victorzon
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Internationella valutafonden IMF skriver ner prognosen för den globala tillväxten i år till 3,0 procent, samtidigt som inflationen skrivs upp till 4,7 procent. I sin nya rapport konstaterar IMF att två krafter verkar mot varandra: kriget i Mellanöstern och AI-boomen.

”Den globala ekonomin som helhet har hittills klarat krigschocken bättre än befarat”, skriver valutanfonden.

Samtidigt ser många länder i framför allt Asien positiva effekter av att vara en del av leveranskedjan i AI-satsningarna.

IMF:s förra prognos var tillväxt på 3,1 procent och inflation på 4,4 procent
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Rapporten gjordes före den senaste upptrappningen av konflikten
Financial Times  · Ofta betalvägg
Var den andra sänkningen av prognosen i år
AFP  · Ofta betalvägg
I USA väntas BNP öka med 2,3 procent i år och 2,2 procent nästa år
Direkt  · Ofta betalvägg
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MellanösternkrisenLäget i världsekonominAsienMellanösternUSAMakroekonomi