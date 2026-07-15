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Roberg Bergqvist. Arkivbild. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Läget i världsekonomin

Ekonom: Näringslivet kan få hantera nästa kris

Av Andreas Victorzon
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De senaste årens kriser har fått centralbanker och regeringar att öppna plånböckerna och nu närmar sig den globala skuldsättningen 100 procent av BNP. Snart kan vi närma oss gränsen där vi inte kan betala tillbaka. Det säger SEB:s seniore ekonom Robert Bergqvist till SvD.

Men medan vi har ”sänkt immunförsvaret” i de offentliga finanserna har den privata sektorns skuldsättning gått ner.

– Jag skulle vilja beskriva det som att vi har flyttat över kraften att hantera nästa kris till privat sektor, säger Bergqvist till tidningen.

Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg konstaterar att den globala samverkan har försämrats. Samtidigt har vår insikt om att stå emot kriser ökat, vilket kan leda till kloka investeringar och samarbeten, tillägger hon.

Bergqvist: Blir jättesvårt att mobilisera individer och företag
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Finanskriser
bakgrund · www.investopedia.com
Globala skuldberget
bakgrund · www.oecd.org
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Läget i världsekonominRobert BergqvistAlexandra StråbergMakroekonomiLänsförsäkringarSEB