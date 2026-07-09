”Count Binface” ser ut att bli Farages enda motståndare

Eftersom de stora brittiska partierna meddelat att de inte kommer att ha någon kandidat i det fyllnadsval som Reform UK-ledaren Nigel Farage nu utlöst återstår bara en motståndare – ”Count Binface”.

Count Binface (ungefär Greve Soptunneansikte) är en satirkaraktär skapad av komikern Jon Harvey. Han ställer regelbundet upp i brittiska val och hans vallöften är bland annat att cyklister som begår trafikbrott ska tvingas cykla på enhjuling.

”Jag kommer att vara en enande kandidat och lovar att bygga åtminstone ett hus som har ett överkomligt pris”, skriver Count Binface på X.

Farage är i blåsväder efter att ha tagit emot en donation som inte redovisats enligt praxis. Tidigare i veckan meddelade ytterhögerpolitikern att han lämnar parlamentet för att i stället ställa upp igen i fyllnadsvalet. Farage, som menar att han inte gjort något fel, sa bland annat att han vill att folket ska avgöra hans framtid.