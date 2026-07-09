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Count Binface. (Scott A Garfitt / AP)
Politiska läget i Storbritannien

”Count Binface” ser ut att bli Farages enda motståndare

Av Jacob Ruderstam
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Eftersom de stora brittiska partierna meddelat att de inte kommer att ha någon kandidat i det fyllnadsval som Reform UK-ledaren Nigel Farage nu utlöst återstår bara en motståndare – ”Count Binface”.

Count Binface (ungefär Greve Soptunneansikte) är en satirkaraktär skapad av komikern Jon Harvey. Han ställer regelbundet upp i brittiska val och hans vallöften är bland annat att cyklister som begår trafikbrott ska tvingas cykla på enhjuling.

”Jag kommer att vara en enande kandidat och lovar att bygga åtminstone ett hus som har ett överkomligt pris”, skriver Count Binface på X.

Farage är i blåsväder efter att ha tagit emot en donation som inte redovisats enligt praxis. Tidigare i veckan meddelade ytterhögerpolitikern att han lämnar parlamentet för att i stället ställa upp igen i fyllnadsvalet. Farage, som menar att han inte gjort något fel, sa bland annat att han vill att folket ska avgöra hans framtid.

Count Binface beskriver sig som en ”intergalaktisk rymdkrigare”
AFP  · Ofta betalvägg
Nigel Farages parti Reform UK leder i nästan samtliga brittiska opinionsmätningar
CNN
Count Binface har hundratusentals följare på sociala medier
Expressen
En av Labours största givare lovar att stötta Count Binface
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Count Binface på X
x.com
bakgrund
 
Count Binface
Wikipedia (en)
Jonathan David Harvey (born 1979/1980) is a British satirical scriptwriter and author who participates in elections as the novelty candidate Count Binface. Binface is an "independent space warrior" who wears a large bin-shaped helmet. Harvey previously stood as a similar character, Lord Buckethead, but was forced to create a new character due to a dispute with the filmmaker Todd Durham, who owns the Buckethead character. As Binface, Harvey stood as a candidate in the Uxbridge and South Ruislip constituency at the 2019 general election, against the prime minister, Boris Johnson, and again at the 2023 by-election which followed Johnson's resignation as a member of Parliament. He also stood at the London mayoral elections of 2021 and 2024. At the 2024 general election, Binface stood against the prime minister, Rishi Sunak, in his Richmond and Northallerton constituency. Binface was one of 14 candidates in the 2026 Makerfield by-election, standing against Andy Burnham. Binface also intends to stand in the expected 2026 Clacton by-election against Nigel Farage. Harvey has used Binface to promote electoral participation, with the slogan "Make Your Vote Count". Harvey originally stood as an independent, but his affiliation has been given since 2023 as the Count Binface Party.
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