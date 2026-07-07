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Här konfronterar Farage reportern
Politiska läget i Storbritannien

Ilsknade till på Sky News: ”Säg till era chefer ...”

Av Helena Sällström
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Reform UK:s ledare Nigel Farage fångades på kamera när han ilsknade till på en Sky News-reporter.

Journalisten ställde en fråga om Farages redovisning av gåvor och donationer från sin vän George Cottrell, en dömd bedragare.

– Säg till era chefer: Om ni trakasserar min familj en gång till kommer det att få allvarliga konsekvenser, sa Farage till reportern.

Enligt Sky News stämmer det inte att Farages familj har kontaktats, något som Farage kallar en ren lögn.

Farage: ”Hörde du inte vad jag sa?”
www.theguardian.com
Var på väg hem från firande i Washington när han fick frågorna
Sky News
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Politiska läget i StorbritannienStorbritannienEuropaNigel FarageReform UK