Det är ett problem för fler än de berörda handlarna att frysar i butiker landet över slagits ut i vad som förefaller vara en cyberattack. Det säger John Billow, chef på Nationellt cybersäkerhetscenter, till Aftonbladet.

– Livsmedelsförsörjningen är en viktig del av infrastrukturen, så det är förstås allvarligt.

Det är dock inte säkert att det är en tung utländsk aktör som ligger bakom det misstänkta angreppet. Enligt cybersäkerhetsexperten Emil Olofsson på företaget Integrity360 handlar det om en ”relativt enkel” attack.

– Det kan vara något mer amatörmässigt, att det är någon som har testat och lyckats ta sig in i systemet. Det kanske är för att man är intresserad eller tycker att det är spännande och roligt, säger han till DN.