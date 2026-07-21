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Mikael Damberg. (Henrik Montgomery/TT)
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Damberg: S går till val på pressade bolåneräntor

Av Joel Malmén
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Bankerna tjänar för mycket pengar på svenskar med bolån. Därför lanserar S fyra förslag för att pressa priserna, skriver partiets ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg i en debattartikel i Expressen.

S vill göra det lättare att byta bank, och förhandlingar med banken ska bli enklare genom att förbjuda missvisande listräntor. Partiet vill också att statliga SBAB ska få större mandat att konkurrera med affärsbankerna och att konkurrenshämmande regler ska ses över.

”Vi socialdemokrater kommer fortsätta arbeta för att öka konkurrensen och pressa räntorna. Det går vi till val på den 13 september”, skriver Damberg.

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Mikael Damberg: Bankerna tjänar för mycket pengar på ditt bolån
debatt · Expressen

Om debattören

Mikael Damberg (S), ekonomisk-politisk talesperson

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