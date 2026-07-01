ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Mikael Damberg (S) ekonomisk-politisk talesperson i Visby under Almedalsveckan (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska skatterna

Damberg vill höja skatten för högavlönade: ”Är ingenting”

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Socialdemokraterna vill höja skatten för personer som tjänar över 67 000 kronor i månaden, säger partiets finansministerkandidat Mikael Damberg till TT. Bland annat ska gruppen få ett nedtrappat jobbskatteavdrag, något som enligt honom innebär “knappt en hundralapp” extra i skatt för den som tjänar 70 000 kronor i månaden.

– Så det är ingenting. Men om man tjänar 200 000 till 250 000 kronor i månaden, då blir det pengar, säger han till TT.

Dessutom kan kapital behöva beskattas mer i förhållande till arbete, tillägger Damberg.

S har också föreslagit en beredskapsskatt som ska betala för den militära upprustningen. Däremot vill partiet inte återinföra fastighetsskatten.

Just nu upplåst för alla
Svenska skatternaKontext
Tidöregeringen har sänkt skatterna, bland annat i form av ett förstärkt jobbskatteavdrag. För oppositionen kan C-krav på skattesänkningar bli en knäckfråga i framtida regeringsförhandlingar.
Om S väg vinner valet vill de bjuda in alla partier till en bred skatteöversyn
TT

Läs också

Ekonomer gör tummen ner för löften om sänkta skatter (26 juni)
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Liberalerna kräver sänkt statlig inkomstskatt (23 juni)
TT
Den som tjänar över 53 583 kronor i månaden betalar statlig inkomstskatt (23 juni)
tv+text · Sveriges Television
Regeringen slopade avtrappningen i jobbskatteavdraget för höginkomsttagare i höstbudgeten 2024 (19 september 2024)
www.regeringen.se
Annons
Betalar du rätt pris för el? Jämför elavtal kostnadsfritt hos Elskling
Elskling
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen