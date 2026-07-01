Damberg vill höja skatten för högavlönade: ”Är ingenting”
Socialdemokraterna vill höja skatten för personer som tjänar över 67 000 kronor i månaden, säger partiets finansministerkandidat Mikael Damberg till TT. Bland annat ska gruppen få ett nedtrappat jobbskatteavdrag, något som enligt honom innebär “knappt en hundralapp” extra i skatt för den som tjänar 70 000 kronor i månaden.
– Så det är ingenting. Men om man tjänar 200 000 till 250 000 kronor i månaden, då blir det pengar, säger han till TT.
Dessutom kan kapital behöva beskattas mer i förhållande till arbete, tillägger Damberg.
S har också föreslagit en beredskapsskatt som ska betala för den militära upprustningen. Däremot vill partiet inte återinföra fastighetsskatten.
Just nu upplåst för alla
Svenska skatterna • Kontext
Tidöregeringen har sänkt skatterna, bland annat i form av ett förstärkt jobbskatteavdrag. För oppositionen kan C-krav på skattesänkningar bli en knäckfråga i framtida regeringsförhandlingar.
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