Damkronorna slog Schweiz – klara för VM-semifinal
Sveriges hockeydamer besegrade Schweiz i VM-kvartsfinalen. Schweiz inledde starkast, men Sverige växte in i matchen och i den andra perioden fick Sverige utdelning i en tajt och målsnål tillställning.
Sara Hjalmarsson blev matchhjälte när hon styrde in matchens enda mål i den andra perioden.
– Ett av VM:s vackraste mål, säger SVT-kommentatorn Chris Härenstam.
Därmed ska Sverige spela VM-semifinal för första gången på 17 år.
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