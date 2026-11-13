Sveriges hockeydamer besegrade Schweiz i VM-kvartsfinalen. Schweiz inledde starkast, men Sverige växte in i matchen och i den andra perioden fick Sverige utdelning i en tajt och målsnål tillställning.

Sara Hjalmarsson blev matchhjälte när hon styrde in matchens enda mål i den andra perioden.

– Ett av VM:s vackraste mål, säger SVT-kommentatorn Chris Härenstam.

Därmed ska Sverige spela VM-semifinal för första gången på 17 år.