Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén välkomnar talman Andreas Norléns uppskjutna tidsfrist i regeringsfrågan.

”Amanda [Lind] och jag jobbar på tillsammans med S, C och V för att få en ny regering på plats”, skriver han på X.

Helldén uppger vidare vilka sakfrågor som är viktigast för dem i diskussionerna – ”sänkta utsläpp, fler jobb och stärkt välfärd”.