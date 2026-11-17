Daniel Helldén: ”Välkomnar talmannens besked”
Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén välkomnar talman Andreas Norléns uppskjutna tidsfrist i regeringsfrågan.
”Amanda [Lind] och jag jobbar på tillsammans med S, C och V för att få en ny regering på plats”, skriver han på X.
Helldén uppger vidare vilka sakfrågor som är viktigast för dem i diskussionerna – ”sänkta utsläpp, fler jobb och stärkt välfärd”.
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