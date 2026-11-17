S-ledaren Magdalena Andersson välkomnar också hon den förlängda sonderingstiden för Ulf Kristersson (M) om en ny regering. Det skriver hon på Instagram efter att talman Andreas Norlén bestämt sig för att förlänga hans tidsfrist till mitten av nästa vecka.

”Under den kommande veckan kommer jag fortsätta att arbeta intensivt för att Sverige ska få en ny regering”, skriver Andersson på Instagram.

S-ledaren lyfter fram att hon och Socialdemokraterna fört ”konstruktiva samtal” med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet på senare tid, och att hon bedömer att de har goda förutsättningar att komma överens.

Hon vill därför inte ”hasta fram en omröstning”, skriver hon.