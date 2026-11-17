Andreas Norlén gav Ulf Kristersson (M) en vecka på sig att formera sitt regeringsalternativ. Samtidigt berättade riksdagens talman hur långt hans tålamod sträcker sig: fram till jul.

Ekots inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach menar att den tydliga tidsfristen kan gynna Ulf Kristersson.

– Om de rödgröna får mycket lång tid på sig, då kan det vara till deras fördel. Det kan bli svårare om det går fort, säger han.

TV4:s Ann Tiberg är inne på samma linje och framför att tisdagens besked mer är en tidsfrist för Magdalena Andersson än vad den är för Ulf Kristersson.

– Det som pågår nu är en sorts dragkamp kring den här tredje statsministeromröstningen.

Aftonbladets Oisín Cantwell menar att läget just är svårtippat, men att Andersson har övertaget:

”Den rödgröna sidan ligger bäst till och har mandaten på sin sida, men också all press på sig.”