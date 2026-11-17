Efter Centerpartiets besked om att man föredrar Socialdemokraternas så kallade totalpaket är det mer troligt att talmannen Andreas Norlén låter Magdalena Andersson (S) prövas i en ny statsministeromröstning än att Moderatledaren Ulf Kristersson får chansen, skriver Altingets Miranda Olsson i en analys.

Men att de rödgröna på nytt enats om vem de vill se som statsminister betyder inte att de har ett färdigt regeringsalternativ, konstaterar hon.

Den osäkerheten försöker nu Moderaterna och Kristdemokraterna dra nytta av, enligt Expressens Viktor Barth-Kron. Med en vänligare ton hoppas partierna kunna locka tillbaka C till det borgerliga lägret.

”Kan moderater och kristdemokrater prata så trevligt här och nu att centerpartisterna slutar tänka så mycket på det där med SD och framtida budgetar?” skriver han.

Medan partierna försöker hitta en väg framåt ökar pressen på Norlén, skriver TV4:s Fredrik Björkman. Talmannen har haft som princip att sonderingar ska följas av statsministeromröstningar, men riskerar nu att föra Sverige närmare ett extraval.

”Även talmannen blir nervös ibland.”

Björkman påpekar att Norlén själv kan förlora sin post vid ett extraval och därför har skäl att inte stressa fram processen.