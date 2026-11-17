Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson går till motattack efter att C-toppen Niels Paarup-Petersen jämfört relationen mellan partierna med ett äktenskap. Enligt honom vill V gå direkt till giftermål utan att först ha dejtat eller förlovat sig, trots att tilliten mellan partierna brister.

”C beter sig som att dom är offer för ett tvångsäktenskap”, skriver Gabrielsson på X.

Hon ifrågasätter om C verkligen vill samarbeta med de rödgröna eller om partiet förbereder sig för att ansluta till ”Lag Åkesson”.