Talman Andreas Norlén ger M-ledaren Ulf Kristersson mer tid att bilda regering. Det uppger han på en presskonferens. Enligt Norlén får Kristersson ytterligare en vecka till på sig att bilda regeringsunderlag. Han kommer därefter att kalla alla riksdagens partiledare till en ny talmansrunda.

Norlén säger att han i mitten av nästa vecka förutsätter att Kristersson gått till botten med alla sina möjligheter att bilda regering. Samtidigt sätter Norlén också en tidsfrist för hela regeringsbildningen:

– När svenska folket firar jul ska man veta att Sverige antingen har en ny regering eller förbereder sig för ett extraval, säger Norlén.

I fokus står Centerpartiet som väntas ta ställning mellan en rödgrön eller borgerlig regering. Utifrån vad som framkommer av nästa veckas talmansrunda kommer Norlén ta ställning till vilket alternativ som ska läggas fram för en tredje statsministeromröstning, säger han.