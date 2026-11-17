Regeringsbildningen • Omni förklarar
Därför är det inte kört för Kristersson – trots C:s besked
Centerpartiet har valt att förhandla med Magdalena Andersson. Men låsningen mellan C och V kan fortfarande öppna vägen till makten för Ulf Kristersson.
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